Milan, Conceicao: “Ha parlato un ex collaboratore. Ne risponderà legalmente”

Lecce-Milan , partita valida per la 28^ giornata della Serie A 2024-25 . Gara in programma questo sabato alle ore 18:00. I rossoneri arrivano da noni in campionato con il quarto posto ormai distante ben 11 punti e quindi difficilmente raggiungibile. La squadra di Sergio Conceicao arriva da tre ko di fila: tre 2-1 contro Torino, Bologna e Lazio . Il Milan cercherà di rialzarsi per chiudere la meglio la stagione e cercare di trovare un posto in campionato che possa garantire la partecipazione a una coppa europea nella prossima stagione. Il portoghese ha parlato alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Le dure parole sulla storia del portavoce .

Milan, Conceicao: "Collaboratore? Ne risponderà nelle sedi legati. Chi l'ha pagato..."

"Mi dispiace questa situazione. Non ho capito perché, non si capisce quello che mi ha fatto questo ex collaboratore, non so se pagato da qualcuno. Non ho capito. Una giornalista mi ha chiamato e mi ha mandato uno screen di questi punti a cui si riferisce. L'ha fatto per cattiveria, mi dispiace per tutti. Anche per quelli che lavorano qua al Milan. Noi siamo qua tutti i giorni, Zlatan e Geoff sono qua tutti i giorni. Discorsi con me, e con la squadra, discorsi tutti insieme... Abbiamo avuto una settimana pulita per lavorare su altre cose con tutto il gruppo a disposizione, anche Florenzi che è rientrato. È stata la prima settimana così, abbiamo fatto un buon lavoro, sono tutti i coinvolti. Sono uscito dal Porto con una situazione non bella e fino ad oggi non ne ho parlato ancora. Immagina allora che io sono qua a lavorare e mi metto a parlare di queste cose delicate. Nelle sedi legali ne risponderà, chi l'ha pagato e perché l'ha fatto".