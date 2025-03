Lecce-Milan, le probabili formazioni: rivoluzione totale per Conceicao

Nella giornata di sabato 8 marzo , alle ore 18:00 , lo stadio 'Via del Mare' di Lecce sarà teatro dell'incontro tra il Lecce di Marco Giampaolo e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per la 28^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Dopo le sconfitte contro Torino , Bologna e Lazio , che hanno di fatto allontanato la possibilità di partecipare alla prossima Champions League , i rossoneri cercano un successo che potrebbe solo dare fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una vera e propria rivoluzione come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci sarà Marco Sportiello dopo la squalifica di Mike Maignan mentre in difesa, sugli esterni, potrebbero giocare Kyle Walker a destra e Davide Bartesaghi a sinistra. Al centro invece ci saranno Malick Thiaw e Matteo Gabbia. In mezzo al campo spazio a Warren Bondo e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti agiranno Alex Jimenez e Riccardo Sottil al fianco di Christian Pulisic. In attacco, infine, ci sarà Santiago Gimenez. Fuori dunque Rafael Leao, Theo Hernandez, Joao Felix e Youssouf Fofana.