"È esattamente così. E allora c’è bisogno di un intervento pacificatore. Forse anche di un personaggio con queste caratteristiche (si è parlato a tal proposito di Mauro Tassotti). In questo senso può essere utile guardare a quello che è accaduto tra Trigoria e l’Olimpico appena è uscito di scena Juric ed è subentrato Claudio Ranieri. Ha impiegato poche settimane di tempo per sanare la frattura col pubblico e riportare serenità nel team. Per centrare l’obiettivo è indispensabile offrire anche all’esterno, oltre che all’interno, l’impressione di un management che marcia unito. Il secondo intervento è egualmente indispensabile e si riferisce all’assunzione del ds, figura assente dal giorno dell’addio di Ricky Massara al seguito di Paolo Maldini. Moncada non ha il patentino (e si è iscritto al corso per ottenerlo). Dalla risposta di Furlani di domenica sera sull’argomento («non è ancora stata fatta la scelta») si intuisce che è in corso l’ultima riflessione prima di procedere alla firma del contratto".

Milan, Ordine: "Una sorta di casting come se si dovesse preparare un film"

"Nei giorni scorsi si è parlato di Tare e Paratici, una sorta di casting come se si dovesse preparare un film. Va fatta subito la scelta perché questi sono i giorni in cui si prepara la futura stagione, con i contratti da rinnovare o le cessioni da fare e soprattutto la scelta del nuovo allenatore. Senza entrare nel merito della caratura professionale dei candidati, è banale segnalare che Paratici, sottoposto a squalifica per la vicenda plusvalenze Juve, non sarebbe utilizzabile in prima linea fino al 20 luglio. Il terzo e ultimo intervento riguarda infine l’allenatore a cui affidare l’incarico delicatissimo della ricostruzione nella prossima stagione. E in questo senso l’esperienza realizzata prima con Fonseca - profilo disposto ad accettare il mercato fatto dalla società - e poi con Conceiçao - caratterialmente opposto al connazionale predecessore - deve fare da insegnamento perché non si può più sbagliare". LEGGI ANCHE: Direttore sportivo Milan, Tare in pole: punterebbe su questo allenatore >>>