Milan-Lazio, Ordine parla ancora di calvario: e sul futuro di Conceicao rivela ...

"Non ha molto tempo a disposizione eppure aspetta, come la notte di Natale, che passi la Lazio e arrivino le prime due settimane libere per lavorare e allenare come non gli è mai successo prima per via delle cadenze, una partita ogni 3 giorni. «Comincerà allora il nostro campionato» esagera forse Sergio Conceiçao. E cesella l'argomento con una battuta («se avrò tempo»). Perché è consapevole del fatto che un'altra batosta dopo le due consecutive di Torino e Bologna peggiorerebbe le sue quotazioni già molto ridotte rispetto ai primi giorni di lavoro con il Milan".