Milan, arriva Paratici? Currò si espone. Sulla posizione di Ibrahimovic …

"Ora il prolungamento del vendor loan, che rallenta lo scenario emerso due settimane fa (il rischio che Cardinale dovesse passare in minoranza già nel prossimo febbraio), disegna un futuro solo apparentemente chiaro. L'attuale azionista di controllo resta in sella per altri tre anni e mezzo, fino a luglio 2028, e con l'iniezione di altri 170 milioni fa scendere il debito a 489 milioni. I colpi di scena possono ancora essere tanti. Cardinale, vendita a 1,5 miliardi per andare in pari Da nuove indiscrezioni risulta infatti che il tasso di interesse del prestito riveduto e corretto sia salito ancora (dall'8 al 13-14%). Se così fosse, Cardinale si impegnerebbe a un esborso di circa 63 milioni l'anno di interessi".

"Questione stadio cruciale. Scaroni e Furlani ..." — "Sta inoltre filtrando che l'accordo prevederebbe alcune covenants, clausole finanziarie che nello specifico obbligherebbero RedBird a mantenere fino al 2028 l'attuale struttura societaria. E in particolare i ruoli di Paolo Scaroni (presidente) e Giorgio Furlani (amministratore delegato). In pratica, dato il loro acclarato legame con Paul e Gordon Singer, resterebbe sempre fortissima la posizione del fondo Elliott. Se ne evince che la questione del nuovo stadio rimane cruciale. Perché è sulla sua costruzione, o quanto meno sulle autorizzazioni per costruirlo, che l'intera dirigenza milanista continua a puntare per realizzare una plusvalenza quando il club sarà venduto. Oggi, in assenza di certezze sul nuovo stadio, gli eventuali compratori non offrirebbero molto più degli 1.2 miliardi scarsi dell'operazione 2022, quando il controllo del Milan passò da Elliott a RedBird".

Milan, Currò: "Paratici? Notizia che non trova conferma. Ibrahimovic ..." — "Di sicuro gli intrecci sono assai più finanziari che sportivi. E i tifosi, dopo avere preso atto con soddisfazione dei due consecutivi bilanci in attivo grazie al risanamento dei conti, non accettano più che, a due anni dallo scudetto targato Maldini-Massara (licenziati perché non si uniformavano alla linea all'americana), le ambizioni della squadra vengano posposte al bilancio economico. La contestazione in pieno corso ha come bersaglio proprio la filosofia di Cardinale. La notizia che il manager potrebbe restare fino al 2028 non è stata accolta con euforia. Anche Ibrahimovic, consulente personale di Cardinale, è in difficoltà. Tuttavia le voci sull'arrivo a luglio nella dirigenza sportiva dell'ex ds della Juventus Fabio Paratici, la cui squalifica scadrà a giugno, non trovano conferma. Il mercato di gennaio diventa più che mai lo spartiacque nella sfida di Gerry Cardinale".