Nelle ultime ore si è parlato del possibile arrivo di Agustin Canobbio al Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato. Addirittura alcune fonti lo davano come primo colpo per i rossoneri e come affare già praticamente conclusosi. In particolare dal Brasile, più precisamente dalla testata 'El Observador', si parlava di un trasferimento per 4 milioni di euro per il 90% dei diritti economici con tanto di percentuale sulla rivendita al Penarol di 450 mila euro. Un passaggio, quello del 26enne dall'Atletico Paranaense al Diavolo, che però ha sollevato sin da subito tanti dubbi.