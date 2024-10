Milan, pochi falli, ma tanti gialli: i perché del paradosso

Nonostante i 21 falli commessi contro la Fiorentina, come fa notare 'La Gazzetta dello Sport', il Milan è la seconda squadra meno fallosa della Serie A, dietro al Torino. Prima della partita contro i viola era nettamente in testa. Con quella di Theo Hernandez a Firenze , sono già due le espulsioni, dopo quella presa da Bartesaghi contro il Lecce. Che si sommano alle tredici ammonizioni . Tante quante la Juventus, ma ben quattro in più, per esempio, di Napoli, Inter e Roma. Questo il paradosso di cui parla la rosea in edicola. Il quotidiano cerca di dare una spiegazione a questi numeri .

Milan, il paradosso: tanti gialli e pochi falli. I rossoneri devono migliorare una cosa

Come si legge, spesso i gialli arrivano per il nervosismo e per le proteste. Contro la Fiorentina, Pairetto ha fischiato 21 volte contro il Milan, con un solo giallo sventolato ai danni di Alvaro Morata. I rossoneri hanno chiuso però con un rosso, altre due ammonizioni più quella a Fonseca, tutte per protesta. In Champions League i rossoneri hanno una media falli davvero bassa (6,5 a partita, solamente lo Slovan Bratislava con 6 ha un dato minore). Cinque ammonizioni (più di ogni altra squadra italiana). In soldoni, secondo il quotidiano, la maggior parte delle sanzioni deriva dalle proteste troppo efferate dei calciatori del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ricci resta sempre nel mirino? Possibile che...