Si avvicina a grandi passi il calciomercato di gennaio. Il Milan dovrebbe essere abbastanza attivo visto che la squadra sta dimostrando parecchie carenze in rosa, specialmente per quanto riguarda le alternative dalla panchina. A centrocampo ci sono pochissimi giocatori a disposizione: Fofana, Reijnders, Musah e Loftus-Cheek , con i primi due nettamente i più utilizzati. Il rischio è di arrivare a fine stagione senza energie. Per questo iniziano i primi nomi per gennaio: si parla di Cardoso , Frendrup , Chukwuemeka e altri ancora. Un colpo italiano resta possibile? Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Ricci, un retroscena. In futuro? Non è escluso che...

Come riporta calciomercato.com, la scorsa estate il Milan aveva inserito Ricci, insieme al romanista Manu Koné, nella lista per il centrocampo, ma come alternative a Youssouf Fofana, alla fine arrivato a Milano dopo una lunga trattativa col Monaco. Un forte interesse che poi non si è concretizzato quello per l'italiano. La polita del club, però, è chiara: gli obiettivi difficilmente spariscono dai radar, per questo non è escluso un nuovo tentativo del Milan durante il prossimo calciomercato estivo. Samuele Ricci è un profilo seguito con molta attenzione anche dal Manchester City. Cairo lo prese dall'Empoli per circa 11 milioni più il 10% sulla futura rivendita o ora il suo valore sarebbe triplicato. Al momento il centrocampista è concentrato sulla stagione con il Torino e in Nazionale.