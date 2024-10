CALCIOMERCATO MILAN

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato delle possibili mosse del Milan nel calciomercato invernale. Ha evidenziato come il club di Via Aldo Rossi stia cercando un paio di centrocampisti e un terzino. In mediana, dopo l'infortunio di Ismaël Bennacer, i titolari Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders stanno giocando praticamente sempre: il Diavolo ha bisogno, oltre che di un'alternativa al francese, anche di un altro elemento.