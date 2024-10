Momento di sosta per il campionato italiano, con i big delle varie squadre impegnati con le proprie nazionali. Paulo Fonseca sta lavorando a Milanello con i giocatori rimasti, obiettivo la partita contro l'Udinese. Chi non ci sarà è Theo Hernandez : il terzino rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il rosso ricevuto per le protesti contro l'arbitro Pairetto .

Milan, rinnovo di Theo Hernandez: certezze e dubbi. Cosa sta facendo Ibrahimovic?

In casa Milan, come scrive 'Il Corriere dello Sport', la situazione più complessa riguarda il rinnovo di Theo Hernandez (le parole dell'agente). Ci sarebbe due certezze da cui partire: il calciatore vorrebbe rimanere al Milan ancora a lungo, ma di certo non basta per chiudere l'accordo. Ci sarà da trattare non solo su mere questioni economiche, ma anche sui progetti futuri del Milan, sullo status della squadra e del calciatore stesso. Secondo il quotidiano sia Ibrahimovic che Moncada starebbero parlando di tutto questo direttamente con Theo Hernandez. Prima o poi si dovrà parlare anche con l'agente Manuel Garcia Quilón per le questioni economiche. La richiesta di Theo Hernandez sarebbe comunque quella di diventare il più pagato della rosa. L'intenzione della società sarebbe quella di mettere al centro del progetto il terzino rossonero, ovvero la stessa idea di Theo Hernandez. Si dovrà passare dall'idea ai fatti. LEGGI ANCHE: Milan, che fine ha fatto Musah? Non gioca ed è sparito: un problema e...