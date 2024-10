Ag. Theo Hernandez: “Felice al Milan e vuole il rinnovo. Ma dal club …”

"Il calcio è il calcio, lì è tutto molto rapido e ogni giorno le cose cambiano. Oggi ti posso dire che l'idea principale di Theo Hernandez è continuare al Milan e trovare un accordo, restando il più tempo possibile in rossonero. Desidera crescere il più possibile con il club e con la squadra, facendo il miglior campionato possibile. Non so cosa succederà tra un anno. Però so che questa situazione (di una possibile partenza) entro un anno potrebbe non esserci se il giocatore rinnova e prolunga il suo contratto. Se in questo anno non si polunga il contratto non so cosa accadrà, però in questo momento Theo è felice al Milan". LEGGI ANCHE: Milan, Gabbia leader in campo e fuori: perché non dargli la fascia da capitano?