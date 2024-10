Fiorentina-Milan, Ambrosini tuona: “Theo-Dodo, che rigore è?”. E su Adli …

Massimo Ambrosini , ex centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Bruno', tornando a parlare di Fiorentina - Milan , soffermandosi in particolare sui rigori e su alcuni singoli dei Viola. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Fiorentina-Milan, Ambrosini stregato da Adli: poi 'protesta' sui rigori assegnati

"Prima del fischio d’inizio mi aspettavo una partita equilibrata tra due squadre imperfette, la sensazione dopo la gara è che la Fiorentina avesse più voglia del Milan. La squadra viola ha mostrato maggiore unione d’intenti e convinzione, a prescindere dal risultato. La partita non è stata giocata bene da nessuna delle due squadre, che erano contratte e si è visto in campo. I rigori fischiati? Solo il fallo di Kean su Gabbia è rigore, per me gli altri due penalty fischiati sono minimi. Ranieri che avrebbe dovuto fare per contrastare Reijnders? Lo stesso vale per Theo su Dodô. Si è cercato di oggettivizzare tutto nel calcio, ma la verità poi è che non si può prescindere da un’interpretazione soggettiva in tantissime situazioni".