Milan, Morata falso dieci è sostenibile? I rischi della scelta di Fonseca

Milan , Alvaro Morata ha cambiato modo di giocare e ruolo con i rossoneri. Metterlo sulla trequarti è stata la mossa tattica migliore di Paulo Fonseca . Più che per i numeri, l'impatto di Morata si vede in leadership e intelligenza tattica . Quello che serviva a una squadra spesso accusata in passato di difettare in personalità. Nel derby il cambio tattico che ha dato il primo sprint che serviva ai rossoneri: un 4-2-4 con Morata che lega il gioco. Ma lo spagnolo può reggere tutta la stagione a questi ritmi ?

Milan, Morata e il nuovo ruolo: quanto può durare? I pro e contro della scelta tattica

Alvaro Morata, dopo il ritorno dall'infortunio post Torino, è stato spremuto al massimo da Fonseca. 249 minuti in quattro gare di Serie A (fonte: transfermarkt.it). Minuti importanti per un giocatore che spesso ha problemi di infortunio e non è più di primo pelo: Morata, infatti, è un classe 1992. Il problema è che quando manca l'attacco fa una fatica immensa a creare e a collegare i reparti. Un esempio la partita contro il Leverkusen: con l'ingesso dello spagnolo in campo, il Milan ha iniziato a giocare dopo sessanta minuti in difesa. Per questo Fonseca fatica a toglierlo dal campo e fatica anche a cambiarli modo di giocare, visto che al momento non c'è in rosa un centrocampista che possa fare quel lavoro lì in attacco e in difesa.