Milan, rinnovi di Theo Hernandez e Maignan: le novità di Letizia

Milan, Letizia: "Theo Hernandez? Nessuna tempesta. E su Maignan..."

"Col francese non c’è nessuna tempesta, ma un dialogo chiaro e costante su tutti i temi presenti e futuri, diretto, senza passare da intermediari. Si torni a ragionare con la calma e la serenità: la stagione è ancora lunga e imprevedibile, nel bene come nel male. Intanto il Milan non si ferma e lavora costantemente ai rinnovi: i contatti con i rappresentanti di tutti i giocatori meritevoli, continuano a prescindere dall’ impellenza cronologica delle scadenze. È chiaro che i dossier Maignan e Theo Hernandez sono in cima: se ne è parlato eccome direttamente con i giocatori in prima persona, anche in tempi molto recenti, e si lavora senza preoccupazione, ripetiamo, per entrambi. La volontà del Milan è di trovare un accordo sia per il portiere che per il terzino e, da quello che ci risulta, lo stesso varrebbe per i diretti interessati, che non hanno espresso né la volontà di andare via, né perplessità pregiudiziali di qualunque tipo sul rimanere". LEGGI ANCHE: Milan, Terracciano se ci sei batti un colpo: il suo futuro in due partite