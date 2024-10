Calciomercato Milan – Questione rinnovi: il più vicino all’accordo è Maignan

Nella zona di via Aldo Rossi il calciomercato del Milan non si ferma mai, ma ora si sta affrontando una questione sempre delicata, quella dei rinnovi contrattuali . La dirigenza rossonera ha in calendario vari incontri con i rappresentanti di Theo Hernandez , Matteo Gabbia , Davide Calabria e Mike Maignan , con l'obiettivo di raggiungere un'intesa.

Il rinnovo di Maignan

Tra tutti, il giocatore più vicino a rinnovare con il Milan sembra essere proprio il portiere francese, come riportato questa mattina anche da Tuttosport. Il quotidiano ha scritto riguardo al futuro del numero 16 rossonero che Maignan è vicino a un accordo da 5 milioni a stagione per altri 4 anni, una notizia che non può che rallegrare i tifosi del Milan e lo stesso Paulo Fonseca. L'ex Lille pare infatti essere tornato al suo miglior rendimento, come dimostrano chiaramente le sue recenti prestazioni. LEGGI ANCHE: Milan, niente esonero ora per Fonseca. Resta comunque a rischio se ... >>>