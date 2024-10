Baldaccini: “Theo era considerato un dio nel mondo Milan. Ma ora …”

Veronica Baldaccini , nota giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Sky Sport', soffermandosi in particolare su Theo Hernandez e su come è cambiato il trattamento da parte dell'ambiente Milan . Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Baldaccini: "Finita la teocrazia. Theo ora meno divino e più normale"

"E' fine della teocrazia e non solo per le due giornate di squalifica. L'impressione che fosse iniziata a sgretolarsi all'Olimpico con il tanto discusso cooling break è crollata al Franchi, forse definitivamente, tra rigore sbagliato, procurato, contestato. Theo Hernandez è stato considerato a lungo un dio nel pianeta Milan. Ora che a tanti sembra meno divino e più normale, il suo peso e la sua influenza sono destinati a essere ridimensionati, soprattutto ora che non c'è piu chi lo ha scelto, protetto, inserito".