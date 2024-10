Milan, Gravina critica per la gestione di Camarda: rossoneri sorpresi. Il motivo

Milan, Camarda cresce: le parole di Gravina sorprendono i rossoneri

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il Milan è rimasto molto sorpreso dalle parole di Gravina su Camarda. Lo stupore rossonero nasce da due presupposti. Camarda sta giocando con continuità in Serie C e il Milan sta crescendo molto talenti, soprattutto italiani. Con il Milan Futuro, tra campionato e Coppa Italia, Camarda è a quota sei presenze e tre gol. La Serie C è una tappa intermedia che il club ritiene necessaria per la sua crescita: un passo avanti rispetto alla Primavera e un paio di scalini sotto la Serie A. Il Milan Futuro, si legge, è stato creato proprio per non disperdere il talento italiano con prestiti di sorta, ma cercare di crescerlo in casa. Sono già tanti gli italiani rossoneri convocati: Camarda e Liberali in Under 19, e poi Zeroli, Bartesaghi e Torriani in Under 20. Non solo: il Milan ha tantissimi talenti italiani tra le mani e li sta crescendo a suo modo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Tornano Maldini e Tonali? La scommessa di Pellegatti