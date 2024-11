Come scrive 'Il Corriere della Sera' oggi Camarda debutterà da titolare in Cagliari-Milan. Alcuni retroscena di mercato e un record da battere

Come scrive 'Il Corriere della Sera', oggi Camarda debutterà da titolare in Cagliari-Milan . Più precoce c'è solo Giuseppe Sacchi: ha debuttato con la maglia del Milan nel 1942 contro la Fiorentina, e aveva 16 anni, 7 mesi e 17 giorni. Camarda, invece, giocherà oggi a 16 anni, 7 mesi e 30 giorni scalzando Gigio Donnarumma dal secondo posto di questa classifica per un solo giorno.

«La scelta di puntare su Francesco non è sorprendente. Lavora ogni giorno con noi e tutti nel club credono nelle sue qualità. I giocatori non hanno età, hanno qualità. Penso che Camarda sia più pronto di Abraham per sostituire Morata: ho fiducia totale in lui. Ha 16 anni, ma è maturo. Ha coraggio, lavora tanto per la squadra difensivamente. Quando Alvaro si è fatto male, non ho avuto un solo dubbio su chi lo avrebbe sostituito a Cagliari». Fiducia piena, nessun ripiego.