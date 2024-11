Milan, Reijnders-Real Madrid? Cronaca di una narrativa sbagliata

"Reijnders ora può essere il sostituto di Modric al Real Madrid. Secondo me l'olandese vale i blancos". Ci sono state nei giorni scorsi anche voci sul possibile interesse del club di Ancelotti e di qualche club della Premier League. Tutti ovviamente sono solamente dei rumors, anche perché si parla insistentemente del rinnovo tra Reijnders e il Milan. Il problema sta nella narrativa. Perché si deve parlare di Reijnders associandolo al Real Madrid o ad altri club in Europa? L'olandese è un bene prezioso del Milan che non ha alcuna intenzione di venderlo. Giusto esaltarlo per le sue prestazioni, visto che ad oggi è chiaramente uno dei top centrocampisti in Serie A. Ma bisogna farlo solo in ottica Milan. Non serve proiettarlo al Real Madrid di turno per incensarlo e sottolinearne il valore indiscusso. Il Milan è un grande club e come tale ha bisogno di giocatori del livello di Tiji. Reijnders non è da Real è da Milan! LEGGI ANCHE: Un grande Liberali stende il Cagliari. Ecco le pagelle del Milan Primavera