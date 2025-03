Milan, Agresti: "Ecco perché si cerca Allegri. C'è incertezza nella società"

Agresti continua e parla dei lati negativi delle rimonte rossonere: "Come è possibile che vadano così spesso in svantaggio? Perché la sensazione, anche a Lecce, è stata questa: quando la gara esce dai binari della normalità e diventa una specie di corrida, un assalto all’arma bianca senza regole, equilibri e movimenti da rispettare, allora il Milan ne viene fuori spesso con la vittoria. Se invece la partita non è una battaglia, ma appunto una partita, la squadra di Conceicao è quasi sempre in difficoltà. Continua a essere una squadra illogica e probabilmente è per questo che i dirigenti rossoneri, per la prossima stagione, stanno pensando anche ad Allegri. Il pragmatismo di Max andrebbe a sostituire la frivolezza tattica di Sergio, apparsa eccessiva in questi suoi mesi italiani. Piace molto pure Fabregas, tra gli altri, a conferma di quanta incertezza ci sia nella società". LEGGI ANCHE: Nuovo allenatore Milan, in pole position c’è Allegri. Prima, però … >>>