Conceicao, poi, ha proseguito così la sua disamina di Lecce-Milan. «Bisogna essere più equilibrati e secondo me, avendo più opportunità per allenarci, cresceremo. Non sono contento di essere fuori dalla Champions League, ma guardo il lato positivo: ora dobbiamo fare dei progressi lavorando sul campo, cosa che finora non è stata possibile. Qui a Lecce ho visto un’aggressività più organizzata, soprattutto nella seconda frazione. Come caratteristiche abbiamo terzini che spingono e centrocampisti ai quali piace inserirsi: bisogna però che la squadra non si sbilanci altrimenti subiamo troppi gol. Una grande squadra non può permetterselo».