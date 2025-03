Allenatore Milan, Allegri candidato forte: contatti già a dicembre

Se Lecce-Milan potrebbe essere l'ultima partita in rossonero di Sergio Conceicao (pronto nel caso Tassotti ), la dirigenza starebbe già lavorando sul possibile futuro. Prima bisognerà chiudere per il nuovo direttore sportivo entro il mese di marzo per poi puntare tutto sul nuovo allenatore. Voci forti di oggi puntare direttamente su Massimiliano Allegri , allenatore che al Milan ha vinto anche uno Scudetto. Ecco le ultime novità.

Allenatore Milan, Allegri: idea sempre più forte. Tempi già maturi

Come scrive Calciomercato.com, salvo cambiamenti dell'ultima ora, il nuovo progetto del Milan punterà su un allenatore italiano. Massimiliano Allegri, si legge, sarebbe senza ombra di dubbio il candidato forte ad assumere la carica nella stagione 2025/2026. Piacerebbe alla dirigenza rossonera in particolare per quattro motivi: ha grandi motivazioni, conosce bene l’ambiente ed è un “normalizzatore”. Ma soprattutto potrebbe essere un leader da seguire. Ci sarebbe già stato qualche contatto a dicembre, ma ora i tempi sarebbero più maturi. Sullo sfondo De Zerbi, ma con un distacco che ad oggi sarebbe anche importante. LEGGI ANCHE: Lecce-Milan, probabili formazioni: pronto un esordio. Due big in panchina>>>