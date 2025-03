È quasi scontato, invece, che il Milan dia avvio ad un nuovo corso tecnico con la stagione che verrà. Per la 'rosea', il nome che in casa rossonera potrebbe mettere tutti d'accordo come sostituto di Conceicao è quello di Cesc Fàbregas ( Como ). Una candidatura alternativa, risponde al nome di Maurizio Sarri . L'ex Lazio sarebbe garanzia di bel gioco .

La stessa filosofia di Roberto De Zerbi , altro candidato accostato al Milan già un anno fa. Classe 1979 , cresciuto in rossonero da calciatore, ha guadagnato però maggiori consensi una volta diventato allenatore. In Serie A ha guidato Benevento ( 2017-2018 ) e Sassuolo ( 2018-2021 ), poi ha vinto una Supercoppa d'Ucraina , nel 2021 , con lo Shakhtar Donetsk prima della guerra.

Trasferitosi nella Premier League inglese, ha guidato con buoni risultati il Brighton (2022-2024) prima di andare nella Ligue 1 francese, la scorsa estate, per guidare l'Olympique Marsiglia, con cui è secondo in classifica. Rientrare in Italia dalla porta principale, per il quotidiano sportivo nazionale, è un'idea che piace a De Zerbi. Su di lui, oltre al Milan, c'è però anche la Juventus, che con tutta probabilità si separerà da Thiago Motta.