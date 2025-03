Panchina Milan, Allegri: pronto il nuovo progetto rossonero. I punti a favore

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', dopo l'incontro tra Cardinale e Furlani a New York, il Milan starebbe lavorando a un progetto futuro con Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Al momento sarebbe lui in pole. Il Diavolo, per il post Conceicao , vuole lavorare in anticipo. Massimiliano Allegri è ancora libero dopo l’anno sabbatico successivo all’addio alla Juventus. Cardinale e i suoi manager avrebbero capito la lezione che il campo sta impartendo in una stagione dove il Milan sta facendo tantissima fatica. Per questo Allegri potrebbe essere l'allenatore per il futuro del Milan.

Panchina Milan, Allegri in pole! Cardinale ha capito la lezione

'La Gazzetta dello Sport' parla dei possibili motivi per cui possa essere la scelta giusta. Primo motivo: serve un "normalizzatore", ma soprattutto un vincente da seguire. Sotto questo aspetto Allegri è una garanzia: ha conquistato sei scudetti. In più è praticamente una garanzia per entrare tra le prime quattro. Non punta sul gioco, ma sui risultati. Secondo motivo: è già stato a Milanello durante l'era Berlusconi, vincendo con Tassotti al suo fianco e con in campo Ibrahimovic. Come scrive la rosea, il tempo avrebbe suturato le ferite tra i due. 7 A Milano troverebbe una società con i conti a posto, che da due stagioni investe sul mercato. In più sia Tare che Paratici (i due in pole per il nuovo DS) lo stimano. Terzo motivo: Allegri è abituato a giocare con tutti i moduli. Può rilanciare tanti giocatori che stanno giocando male in questa stagione, in più è arrivato due volte in finale di Champions League con la Juventus. Allegri, secondo il quotidiano, sarebbe un'idea forte per la panchina del Milan, mentre Max aspetterebbe una chiamata dall'Italia. Alternative? Fabregas o De Zerbi, entrambi stimati e apprezzati per il brillante lavoro che stanno facendo con Como e Marsiglia.