Milan , Furlani è volato a New York per incontrare Gerry Cardinale ( QUESTE LE ULTIME ). Anche 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, fa la sua ricostruzione. Tra i motivi del viaggio ci sarebbe anche la necessità da parte del Ceo rossonero di riequilibrare i rapporti di lavoro interni alla società milanista. Spesso visioni diverse interne al Milan avrebbero portato confusione e rallentamenti. Per questo ci sarebbe bisogno di fare chiarezza sulla catena di comando del Milan . Questo il tema centrale, chi decide? Chi ha l'ultima parola? Il quotidiano riporta le parole recenti di Furlani, ovvero che ogni decisione passa da lui.

Milan, Furlani da Cardinale: serve chiarezza. Chi comanda?

Come ricorda il quotidiano, sarebbero filtrate indiscrezioni di un casting per il direttore sportivo effettuato a Londra da Ibrahimovic e Cardinale senza la presenza fisica di Furlani. Idealmente, si legge, al Milan servirebbe una sola persona in cima alla piramide in modo da snellire il processo decisionale ed essere più rapida nelle scelte. La scelta del Ds resta uno dei temi principali dell'incontro con Cardinale, anche perché la nuova figura dovrebbe avere piena libertà di scelta, e dovrebbe agire senza interferenze, ma ci potrebbero essere dei rallentamenti nella scelta, così come sul prossimo allenatore. Con Cardinale, Furlani avrebbe parlato anche del futuro e del budget che sarà ridotto senza Champions League.