Negli ultimi giorni c'è stato grande mistero in merito al viaggio di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, negli Stati Uniti. Si è fatta molta confusione a riguardo, con tante posizioni diverse e tutte contrarie. C'era chi diceva che fosse andato da solo per incontrare Gerry Cardinale per lavoro e chi, invece, sosteneva come invece si fosse recato alla presenza di un paio di avvocati. Forse per affrontare il fondatore di RedBird Capital Partners, lui che invece è uomo Elliott. Come detto le cose che si sono dette sono state tante, ma solamente in serata è arrivata una risposta definitiva.