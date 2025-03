Milan, Furlani vola da Cardinale: presto decisioni forti e rischiose

Giorgio Furlani , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ieri ha viaggiato verso gli Stati Uniti, dove oggi incontrerà Gerry Cardinale . Il proprietario e l’amministratore delegato del Milan parleranno della squadra e del futuro. La squadra sta facendo fatica e il Diavolo sta perdendo fiducia e valore sul mercato. Secondo la rosea, questo appuntamento potrebbe essere uno snodo fondamentale per il futuro e un po' il punto zero del nuovo Milan .

Milan, incontro tra Cardinale e Furlani: si decide il futuro. I nodi da sciogliere

La scelta del direttore sportivo, scrive il quotidiano, è un grande tema, la principale novità nel Milan 2025-26. Il Milan ha scelto di affidarsi a un d.s. classico. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, suo braccio destro e uomo di fiducia, hanno fatto colloqui con Igli Tare, Fabio Paratici e Andrea Berta. Furlani, il dirigente chiave nelle trattative degli ultimi anni, non ha partecipato. Tare sarebbe il favorito (COME ABBIAMO ANTICIPATO), ma Paratici potrebbe tornare di moda, visto che la decisione non sarebbe ancora stata presa. Cardinale e Furlani inevitabilmente parleranno della gestione di questo momento di crisi. Altri temi di discussione la mancata Champions League e lo stadio. Il Milan, assieme all’Inter, vuole arrivare a fine estate da proprietario delle aree del vecchio e del nuovo San Siro. Poi ci saranno i cambi in estate: ci sarà un nuovo allenatore. Theo Hernandez e Leao non sono sicuri di restare, mentre per Maignan c'è un rinnovo pronto, ma impegnativo. Il Milan dovrà fronteggiare un calo di immagine internazionale che a Cardinale non può far piacere. Ci saranno delle decisioni forti e rischiose secondo 'La Gazzetta dello Sport'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni nel mirino. Rivoluzione in attacco!>>>