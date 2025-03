Nuovo allenatore Milan, in pole position c’è Allegri. Prima, però …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan, ha ricordato come, nella prossima stagione (2025-2026), ci saranno cambiamenti importanti in panchina: previsto, infatti, l'addio a Sérgio Conceição e l'arrivo di un nuovo allenatore. Per la 'rosea', in pole position, adesso, per assumere l'incarico ci sarebbe Massimiliano Allegri.