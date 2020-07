Kessié-Bennacer, che mix! Così il Milan rincorre l’Europa

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha spiegato come le battaglie, su un campo di calcio, si vincano con il ‘core business‘, il cuore pulsante della squadra. Perché in un calcio bilanciato, dove gli attacchi vincono le partite e le difese vincono i campionati, è il centrocampo, spesso, a fare da ago della bilancia dell’intera manovra.

Così sta accadendo anche al Milan, club che, da mesi, si trova in una posizione strana, con un allenatore (Stefano Pioli) che sta facendo un ottimo lavoro, nel tentativo di riportare il Diavolo in Europa League, pur sapendo che sarà sostituito (da Ralf Rangnick) al termine dell’attuale stagione ed un nugolo di calciatori che, praticamente, già sa di trascorrere le ultime settimane a Milano prima di andare via.

Eppure, i giocatori sono tutti lì, presenti, con il fisico e con la testa, decisi a chiudere bene una stagione che per il Milan non era nata bene e che, a conti fatti, potrebbe sorridere alla fine del torneo. Pioli ha ‘normalizzato’ il Milan valorizzando ragazzi come Alexis Saelemaekers e Theo Hernández e proponendo un centrocampo funzionale nel quale brillano due ‘piccoli tesori’ quali Franck Kessié ed Ismaël Bennacer.

Il primo, l’ivoriano, sempre dato per precario e pronto a partire; il secondo, preso l’estate scorsa dall’Empoli in un guizzo di mercato. I due, Kessié e Bennacer, sono inseparabili: formano una cerniera di centrocampo molto forte e ben assortita e, ad oggi, ha evidenziato la ‘rosea‘, non c’è Kessié senza Bennacer e viceversa. L’ex atalantino, in pratica, è l’unico incontrista della squadra, quello che consente al franco-algerino di spingersi alla ricerca del pallone.

Anche a Roma, nel 3-0 conquistato contro la Lazio, il mix Kessié-Bennacer è risultato perfetto per le fortune del Milan. La sintonia tra i due consente a Pioli di poter liberare, sulla linea dei trequartisti, l’estro di Hakan Çalhanoglu, Giacomo ‘Jack’ Bonaventura o Lucas Paquetá, i quali, quindi, possono ispirare le conclusioni a rete dell’attaccante centrale, sia egli Zlatan Ibrahimović o Ante Rebić.

Il Milan, così, si è rialzato, ha preso a macinare punti con in testa l’obiettivo europeo. Qualora dovesse centrarlo, vista l’enorme mole di lavoro, anche tattico, svolta da Pioli nella seconda parte di stagione, ricominciare tutto da capo, davvero, non sarà per nulla facile … MA SE IL DIAVOLO VA COSÌ BENE, DEVE RINGRAZIARE ANCHE UN ALTRO SUO PROTAGONISTA >>>