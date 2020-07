Serie A – Lazio-Milan 0-3: il tabellino del match dell’Olimpico

MILAN NEWS – È terminato, da pochi minuti, il match Lazio-Milan, allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, gara della 30^ giornata di Serie A. La partita ha visto dominare il Milan di Stefano Pioli, mai in difficoltà contro i padroni di casa, guidati da Simone Inzaghi: 0-3 per il Diavolo nella Capitale.

Il primo gol del Milan è giunto al 23′ grazie a Hakan Çalhanoglu (uscito poi per infortunio), il quale, ricevuto pallone da Zlatan Ibrahimović, ha scagliato un gran destro da fuori area che, deviato da Patric e Marco Parolo, si è insaccato alle spalle di Thomas Strakosha. Ibrahimović, quindi, dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco, è andato in rete su rigore al 38′.

Il penalty è stato concesso dall’arbitro Giampaolo Calvarese di Teramo per un fallo di mani in area di Stefan Radu su cross di Alexis Saelemaekers. La Lazio non è mai stata realmente pericolosa: Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ha passato una serata tranquilla, in un campo dove, in questa stagione, qualsiasi squadra di Serie A aveva sofferto e subito.

Il Diavolo, poi, è andato in rete al 59′ con Ante Rebić, subentrato ad Ibra, abile a sfruttare un assist di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura per infilare Strakosha per la terza volta. Questo il tabellino del match dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma.

LAZIO-MILAN 0-3

Marcatori: 23′ Çalhanoglu, 34′ rig. Ibrahimović, 59′ Rebić

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (56′ Vavro); Lazzari, Milinković-Savić (67′ A. Anderson), L. Leiva (46′ Adekanye), Parolo, Jony (55′ J. Lukaku); Luis Alberto; Correa (64′ Cataldi). A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Armini, Falbo, J. Silva, D. Anderson. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (71′ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié (86′ Biglia), Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura (71′ Krunić), Çalhanoglu (38′ Paquetá); Ibrahimović (46′ Rebić). A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Brescianini, D. Maldini, R. Leão. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Ammoniti: 78′ J. Lukaku (L), 81′ Paquetá (M)

Espulsi: nessuno.

Note: al 32′ annullato un gol ad Ibrahimović (M) per fuorigioco; al 53′ annullato un gol a Lazzari (L) per fuorigioco.

