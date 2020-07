MILAN NEWS – Ante Rebic, attaccante croato, a segno ancora per il Diavolo: al 59′ ha sfruttato l’assist di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, muovendosi da centravanti navigato in area di rigore, per infilzare Thomas Strakosha con un preciso diagonale sul palo più lontano. Lazio-Milan 0-3. PER SEGUIRE IL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA BIANCOCELESTI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓