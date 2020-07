MILAN NEWS – Nel finale del primo tempo (38′) i rossoneri hanno perso per un infortunio muscolare Hakan Calhanoglu: il turco, costretto alla sostituzione, ha lasciato il suo posto in squadra al centrocampista brasiliano Lucas Paqueta. PER SEGUIRE IL LIVE DELLA SFIDA TRA BIANCOCELESTI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓