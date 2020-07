Lazio-Milan 0-2: Ibrahimovic a segno su calcio di rigore

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic torna al gol al 34′ realizzando un calcio di rigore in Lazio-Milan: Thomas Strakosha ha intuito ma non è riuscito ad intercettare il tiro dello svedese dagli undici metri, concesso dall’arbitro Giampaolo Calvarese di Teramo per un fallo di mani in area di rigore di Stefan Radu su cross di Alexis Saelemaekers. Lazio-Milan 0-2. PER SEGUIRE IL LIVE DELLA SFIDA TRA BIANCOCELESTI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>

