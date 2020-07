Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (06/07/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina apre con la sconfitta, clamorosa, dell’Inter di Antonio Conte, ribaltata (1-2) a ‘San Siro‘ dal Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie ai gol di due giovanissimi, Musa Juwara (2001) e Musa Barrow (1998). Conte infuriato: tanti elementi, da Roberto Gagliardini e Matias Vecino rischiano di finire sul mercato. Nel riquadro verticale, poi, si parla della vittoria dell’Atalanta a Cagliari (1-0 firmato dal rigore di Luis Muriel), del 2-1 del Napoli al ‘San Paolo‘ sulla Roma e degli intrighi di Milan-Juventus di domani sera: Stefano Pioli, tecnico rossonero, tenta una scalata all’Europa League prima di dire addio e, dinanzi a sé, troverà gli ostacoli Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuaín, ex Milan non rimpianti a Milanello e dintorni.

