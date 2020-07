MILAN-JUVENTUS: Bonucci torna a San Siro / News

VIDEO MILAN NEWS – Non è mai una partita come tutte le altre, Milan-Juventus. Non lo sarà mai. Per qualcuno, però, più che per qualcun altro. Di certo una partita speciale per Leonardo Bonucci. Il numero 19 per eccellenza è una bandiera bianconera: gioca nella Juventus ormai dalla stagione 2010/11. Di mezzo, però, un’avventura in rossonero. Come una scappatella durante un lungo matrimonio.

All’improvviso, nell’estate 2017, ha deciso di cambiare aria, scegliendo il Milan. La nuova storia d’amore, però, non ha funzionato e Bonucci è tornato subito dalla ‘Vecchia Signora‘. Martedì tornerà a ‘San Siro‘ e con ogni probabilità non sarà dispiaciuto, per una volta, che la gara si giochi a porte chiuse… Nella video news un focus. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>