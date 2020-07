MILAN-JUVENTUS: Higuain torna da avversario / News

VIDEO MILAN NEWS – Una partita diversa da tutte le altre, Milan-Juventus. Per storia, per rivalità, per voglia di vincere di entrambe le compagini e quest’anno anche perché c’è in palio molto (seppur non lo stesso per entrambe). Più speciale sicuramente per Gonzalo Higuain, ex rossonero seppur per pochi mesi.

Arrivato nell'estate 2018 in rossonero, tutti erano convinti potesse fare la differenza e garantire finalmente tanti gol al Milan. Invece l'avventura rossonera è durata solo sei mesi, con pochi gol. Poi la fuga al Chelsea da Maurizio Sarri e ora di nuovo la Juventus, sempre con Sarri. Nella video news il focus.