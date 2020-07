Milan, Donnarumma sale 12 a clean sheet! Nessuno meglio di lui

MILAN NEWS – Con 37 reti subite il Milan rimane una delle difese meno battute in campionato (solo 4 squadre meglio dei rossoneri). E contro la Lazio – che in casa quest’anno non aveva mai perso – il Milan ha ottenuto un’inaspettata vittoria senza subire gol. Un risultato (0-3 ndr) che ha permesso a Gigio Donnarumma di salire a quota 12 clean sheet in Serie A e rafforzare il proprio primato nel torneo.

Il portiere campano guida questa speciale classifica dei portieri con due gare di vantaggio su Musso dell’Udinese e Szczeszny della Juventus. Un dato davvero importante che certifica non solo il rendimento altissimo del portiere classe 1999, ma anche come i meccanismi difensivi della squadra di Stefano Pioli siano ormai consolidati e di sicuro affidamento.

Si attendono sempre novità circa il rinnovo di contratto di Gigio e a partire dalla prossima settimana potrebbe esserci il decisivo incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del ragazzo, Mino Raiola. SI VA VERSO UN RINNOVO BIENNALE: LE ULTIME>>>

