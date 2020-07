Calciomercato Milan – Donnarumma, si va verso il rinnovo biennale

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, fa il punto sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Da oggi in poi ogni momento è buono per i confronto tra il Milan e Mino Raiola, agente del giocatore. I rossoneri non hanno la minima intenzione di perdere il fuoriclasse a parametro zero e proveranno a fare una proposta economica interessante per convincere l’agente. Ovviamente si parte da una base di 6 milioni di euro, cioè l’ingaggio percepito attualmente da ‘Gigio’, e potrebbero essere inseriti dei bonus riguardanti presenze e obiettivi stagionali.

Il Milan vorrebbe prolungare il suo contratto per i prossimi cinque anni, ma si va verso un rinnovo biennale. Il motivo? Raiola ha intenzione di portare offerte concrete per portare Donnarumma altrove. Il portiere ha espresso la volontà di rimanere, adesso rimane da convincere soltanto il suo procuratore.

Intanto attenzione alla Lazio che punta un centrocampista del Milan in scadenza: ECCO DI CHI SI TRATTA >>>