Calciomercato Milan – Bonaventura, Lazio in pressing: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan, andrà in scadenza a fine stagione e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe lasciare i colori rossoneri. Una buona occasione a parametro zero che la Lazio avrebbe intenzione di sfruttare. Come riporta ‘Tuttosport’, oggi in edicola, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare lo aveva inserito nella lista degli obiettivi già a Natale, ma il lockdown ha poi rimandato ogni discorso a data da destinarsi. Fino a ieri, quando la Lazio ha incontrato proprio il Milan di ‘Jack’. Un’occasione per riallacciare i contatti con il classe 1989, un profilo che piace molto a Simone Inzaghi come alternativa a Luis Alberto.

