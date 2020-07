Lazio-Milan, Calhanoglu: “Vogliamo tornare in Europa League. Su Ibra …”

MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine del match Lazio-Milan dello stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Queste le dichiarazioni di Calhanoglu:

“Adesso mi sento un po’ male, ho preso una botta al polpaccio. Spero di rientrare contro la Juventus. Siamo concentrati in tutte le partite, abbiamo sbagliato contro la Spal, oggi però abbiamo fatto vedere una grande partita. Abbiamo iniziato bene, con forza, cuore. Alla fine non abbiamo mai mollato. Dobbiamo continuare così. Noi vogliamo tornare in Europa League, era fondamentale vincere contro la Lazio, che è un avversario forte. Noi guardiamo però a noi, partita dopo partita. Zlatan Ibrahimovic è una persona brava, che aiuta in campo e fuori dal campo: siamo contenti di giocare con lui. Adesso arrivano le partite difficili contro Juventus e Napoli, dobbiamo stare concentrati, recuperare bene adesso e vediamo cosa succede”.

PER IL TABELLINO COMPLETO DELLA SFIDA TRA BIANCOCELESTI E ROSSONERI, CONTINUA A LEGGERE >>>