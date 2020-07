Milan-Pioli, il lungo addio: lascerà il posto a Rangnick

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, per Stefano Pioli, tecnico rossonero, si va verso un lungo addio: mancano 8 gare al termine del campionato e, con tutta probabilità, saranno le sue ultime sulla panchina del Milan.

L’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, ha infatti già deciso di rivoluzionare ancora una volta tutto in casa milanista, sperando che, questa volta, sia quella buona. Il prossimo allenatore del Diavolo sarà il tedesco Ralf Rangnick e Pioli, uomo di mondo, ha capito già da un pezzo che aria tira dalle parti di Via Aldo Rossi.

Nelle ultime ore sta circolando un’ipotesi di una conferma di Pioli in panchina per la stagione 2020-2021 con Rangnick nel ruolo di supervisore. Questa, però, è una soluzione che non convince in pieno il management del Milan. Pertanto, con l’eleganza e la professionalità che lo contraddistinguono, Pioli cercherà di riportare il Milan in Europa League, obiettivo minimo stagionale visto che la Champions League è ormai sfumata e poi dirà addio ai rossoneri a testa altissima.

Un ex calciatore rossonero, Giuseppe Pancaro, protagonista nello Scudetto della stagione 2003-2004, ha speso parole importanti per una conferma di Pioli.