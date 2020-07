Pancaro: “Pioli? Sta svolgendo un ottimo lavoro. Spera di restare al Milan”

MILAN NEWS – Filippo Pancaro, ex calciatore di Lazio e Milan, intervenuto in collegamento con Sky Sport ha parlato della sfida di domani dell’Olimpico, soffermandosi in particolar modo sul lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo sulla panchina rossonera.

Pancaro promuove il tecnico, sebbene le voci sull’arrivo di Ralf Rangnick siano sempre più forti.”Pioli sta facendo un ottimo lavoro, lui spera ancora di restare, farà il massimo sperando fino all’ultimo di rimanere su quella panchina”. INTANTO MARCOS CAFU CONSIGLIA IL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

