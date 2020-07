Calciomercato Milan – Il consiglio di Cafu: “Prendete James Rodriguez!”

CALCIOMERCATO MILAN – Marcos Cafu, ex terzino destro di Roma e Milan, nell’intervista rilasciata a Caracol Radio ha consigliato ai rossoneri James Rodriguez, calciatore del Real Madrid accostato in passato al Milan: “Se mi piacerebbe James Rodriguez al Milan? Tanto James quanto Falcao sono giocatori straordinari. James per me è un fenomeno, senza essere demagogo. E’ un giocatore che se è in giornata, con la palla tra i piedi può fare ciò che vuole. Mi piacerebbe vederlo giocare nel mio glorioso Milan, che dovrebbe scommettere sui giocatori con tecnica e qualità come James Rodriguez”

Sulla sua carriera: “Se mi considero il miglior laterale della storia? Io mi considero un grande laterale (ride, ndr), che ha conquistato tutto. Mi sento molto felice e molto onorato di aver vinto almeno una volta quasi tutte le competizioni a cui ho partecipato, sia con il San Paolo, che con la Roma che con il Milan”.

Sull’attualità rossonera: “Spero che il Milan possa recuperare la sua forza, perchè il Milan è stato sempre un club di tradizione, che ha sempre giocato la Champions League e mi auguro possa tornare presto a quei livelli. Come tifoso del Milan mi piacerebbe vedere il club in una situazione migliore”. INTANTO UN CALCIATORE LASCERA’ IL CLUB ROSSONERO AL TERMINE DELLA STAGIONE, CONTINUA A LEGGERE >>>