Milan-Sampdoria: intera dirigenza presente sugli spalti di San Siro

NEWS MILAN – Come testimoniato dalle telecamere di ‘Sky Sport‘, da Gordon Singer a Frederic Massara, passando per Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Zvonimir Boban e Paolo Maldini. L’intera dirigenza rossonera è sugli spalti dello stadio di ‘San Siro‘ per Milan-Sampdoria di questo pomeriggio. Presente, con i vecchi amici milanisti, anche l’ex allenatore del Diavolo, Arrigo Sacchi. La Curva Sud, intanto, ha dato il bentornato a casa a Zlatan Ibrahimovic: per la foto dello striscione, continua a leggere >>>

