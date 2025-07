Milan: un mese al via, ma la difesa è un cantiere aperto: Estupinan e…

Attualmente, l'unico terzino sinistro di ruolo è il 19enne Bartesaghi, con soli 192 minuti in 10 presenze in Serie A. Impensabile affidargli le chiavi della fascia per tutta la stagione. Il Milan, finora concentrato sul centrocampo, deve accelerare per un nuovo acquisto a sinistra. Chiunque arrivi avrà bisogno di tempo per integrarsi prima dell'esordio.

Offerta per Estupinan, si guarda anche a Brown — Il nome caldo per la corsia mancina è Pervis Estupinan del Brighton. Secondo Matteo Moretto, il Milan ha presentato una prima offerta ufficiale per il terzino ecuadoriano. Non si tratta di una trattativa avanzata, ma di un primo passo per valutare la fattibilità dell'affare. Estupinan, titolare nel 4-2-3-1 del Brighton e valutato circa 30 milioni di euro, ha già un passato in Italia con l'Udinese, senza però mai esordire.

Nell'orbita rossonera c'è anche Nathaniel Brown, tedesco classe 2002 dell'Eintracht Francoforte, osservato con interesse durante l'ultimo Europeo Under 21. Nonostante piaccia al Milan, il suo arrivo sembra complicato per via dei costi elevati e del contratto in scadenza nel 2030.