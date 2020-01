Milan-Sampdoria, la Curva Sud riaccoglie Ibrahimovic: lo striscione (FOTO)

NEWS MILAN – “Una nuova sfida da vivere insieme: bentornato Ibra”. Con questo striscione, esposto in Curva Sud durante Milan-Sampdoria, è stato riaccolto lo svedese Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan dopo sette anni e mezzo, il quale parte inizialmente dalla panchina contro i doriani.

Ibrahimovic, 56 gol in 85 gare alla sua prima esperienza in rossonero, è stato accolto dall’intero pubblico presente a ‘San Siro‘ per Milan-Sampdoria con un grande applauso: per i numeri di Ibrahimovic nel biennio 2010-2012, continua a leggere >>>

