Milan-Sampdoria, Massara: “Todibo interessante, ma ci sono altri profili”

NEWS MILAN – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Milan-Sampdoria a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Massara:

Su Zlatan Ibrahimovic: “Davvero felici di poter riabbracciare un campione come lui. Siamo convinti che ci aiuterà a risalire. Ma dobbiamo concentrarci sulla Sampdoria. Una partita da vincere”.

Sul perché va in panchina: “Si è messo a disposizione, ci teniamo a ringraziarlo. E’ un campione che ha voluto arrivare subito per aiutare la squadra, ma non gioca una partita da tre mesi. Viene in panchina”.

Su Jean-Clair Todibo: “Nessun blitz. Stiamo valutando se ci sono le possibilità di trovare opportunità per rinforzarci ulteriormente. Oltre Todibo ci sono altri profili che stiamo studiando: il mercato è lungo. Abbiamo anche altre valutazioni da fare, è un giocatore interessante sul quale verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan per portare avanti quest’ipotesi. Altrimenti non ci sarà problema”.

Sul mercato: “Sempre dinamico, le cose sono in evoluzione. Stiamo pensando che per completare la squadra possa servire un difensore, è lì che ci concentreremo prevalentemente. Poi fino al 31 gennaio c’è sempre tempo”.

Per le formazioni ufficiali della sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i blucerchiati di Claudio Ranieri

