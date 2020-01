Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali: inizia Piatek, Ibrahimovic in panchina

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Sampdoria, gara in programma alle ore 15:00 e valevole per la 18^ giornata di Serie A. Vediamo insieme le formazioni ufficiali delle due squadre, comunicate pochi istanti fa dai due tecnici, Stefano Pioli e Claudio Ranieri!

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Krunić, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Caldara, Gabbia, Kessié, Brescianini, Paquetá, Castillejo, D. Maldini, Rafael Leão, Ibrahimović. Allenatore: Pioli.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, R. Vieira, Linetty; G. Ramírez; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Falcone, Regini, Murillo, Augello, Depaoli, Léris, Jankto, Ekdal, Maroni, E. Rigoni, Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.

C’è grande attesa per il nuovo esordio rossonero di Zlatan Ibrahimovic, il quale, presumibilmente, avverrà nel corso della gara. Per tutti i numeri dello svedese, continua a leggere >>>

