Verso Milan-Sampdoria: formazioni, biglietti, news e curiosità

MILAN-SAMPDORIA

DIRETTA TV: ‘Sky Sport‘ (clicca qui per la guida ed il calendario completo)

DATA, ORA e LUOGO: Lunedì 6 gennaio, ore 15:00, a ‘San Siro‘

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, R. Rodríguez, Biglia, Krunić, Paquetá, Castillejo, Rebic, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno;

Indisponibili: Duarte, Borini, Ibrahimović;

Diffidati: Musacchio, Romagnoli;

Ballottaggi: Conti-Calabria (65%-35%); Kessié-Krunić (55%-45%); Piatek-Rafael Leão (55%-45%).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; G. Ramírez; Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Seculin, Bereszynski, Chabot, Regini, Augello, Thorsby, R. Vieira, Bertolacci, Léris, Maroni, Rigoni, E. Bonazzoli. Allenatore: Ranieri.

Squalificati: Caprari;

Indisponibili: A. Ferrari, Barreto;

Diffidati: Depaoli, A. Ferrari, Colley;

Ballottaggi: Depaoli-Thorsby (55%-45%); Murru-Augello (60%-40%); Ekdal-R. Vieira (55%-45%).

+++ VENERDÌ 3 GENNAIO +++

Verso Milan-Sampdoria, Ibrahimovic potrebbe già giocare

+++ GIOVEDÌ 2 GENNAIO +++

Nel giorno dello sbarco, delle visite mediche e della firma sul contratto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan ha continuato a Milanello la preparazione alla gara contro la Sampdoria di lunedì pomeriggio. Una seduta pomeridiana per la squadra di Pioli. L’arbitro del match sarà Massa, che non dirigeva il Milan da marzo 2017, giorno di Juventus-Milan con l’episodio del calcio di rigore fischiato ai bianconeri all’ultimo minuto.

Verso Milan-Sampdoria: il report dell’allenamento di oggi

Verso Milan-Sampdoria: sarà Massa a dirigere il match

Verso Milan-Sampdoria: oggi allenamento pomeridiano

Verso Milan-Sampdoria, Ibrahimovic non sarà a disposizione di Pioli

+++ MERCOLEDÌ 1° GENNAIO +++

Capodanno di lavoro per la squadra di Stefano Pioli a Milanello, coi rossoneri che hanno svolto una seduta di allenamento nel pomeriggio. Stesso programma domani col ritrovo fissato al centro sportivo di Carnago per il pranzo di squadra: attesa per Ibrahimovic che domani mattina sbarcherà a Linate, poi visite mediche alla Madonnina.

Milan Top News – Sampdoria nel mirino: domani l’Ibra-day

Verso Milan-Sampdoria, Murru: “A San Siro per fare risultato. Senza paura”

Stagione 1998-1999, Milan-Sampdoria 3-2: gol e highlights (VIDEO)

Milan, l’involuzione della maglia numero 10: da Seedorf a Çalhanoglu

Sondaggio: come vedi il 2020 del Milan?

Verso Milan-Sampdoria: Capodanno di lavoro per i rossoneri. Il report

Verso Milan-Sampdoria: primo allenamento del 2020 a Milanello (FOTO)

Milan, discorso di Maldini alla squadra: ecco cosa ha detto ai ragazzi

Theo Hernández: “Ringrazio tutti voi per questo grande anno”

Paquetá: “Un anno magico nella mia vita: ringrazio Dio per il 2o19”

Suso: “Felice 2020 a chi amo, chi soffre, chi non famiglia, casa e amici”

Milan, l’agenda di gennaio 2020: cinque gare tra campionato e Coppa Italia

+++ PROLOGO +++

LIVE MILAN – Lunedì 6 gennaio, alle ore 15:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Sampdoria, prima gara del 2020 per il Milan di Stefano Pioli, corroborato dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, incontro valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A TIM 2019-2020. Segui, su ‘PianetaMilan.it‘, l’avvicinamento dei rossoneri al delicato match interno contro i blucerchiati di Claudio Ranieri!

