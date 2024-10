Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, è prossimo al rientro in Italia dopo l'infortunio patito contro la Libia, ma la Nazionale della Nigeria nel frattempo ha vissuto una situazione surreale nella giornata odierna. Il volo charter, infatti, è stato dirottato proprio all'ultimo. I calciatori sono stati 12 ore in aeroporto senza cibo e senza acqua, come se fossero stati rapiti. I giocatori per questo motivo avrebbero deciso di non giocare la prossima partita, sempre contro la Libia, per il trattamento ricevuto. Per fortuna alla fine la situazione si è risolta, ma rimane l'inferno vissuto. A testimonianza le parole di Victor Osimhen, che ha tuonato contro l'organizzazione. Ecco, dunque, le sue parole.